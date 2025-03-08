Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 8 Mart 2025 Cumartesi gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 3.473,85

Satış: 3.473,85

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,552.18

Satış: 5,679.74

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,069.66

Satış: 11,359.49

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,998.00

Satış: 23,345.00

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,521.81

Satış: 56,797.43

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 22,902.75

Satış: 23,483.22

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,208.72

Satış: 22,649.50

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 11

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,164.74

Satış: 3,168.15

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altın fiyatları