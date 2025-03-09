Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 9 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

 Gram altın satış fiyatı: 3.412,12 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.688,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 11.378,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 22.624,66 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.660,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 56.797,43 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 2.909,64 dolar

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