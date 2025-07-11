Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

Gram Altın: Alış 4.305,92 TL – Satış 4.306,35 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

Çeyrek Altın: Alış 7.012,00 TL – Satış 7.074,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Yarım Altın: Alış 14.024,00 TL – Satış 14.147,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

Tam Altın: Alış 27.332,21 TL – Satış 27.884,85 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet Altını: Alış 27.963,00 TL – Satış 28.164,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 9

Ons Altın: Alış 3.331,57 Dolar – Satış 3.331,91 Dolar

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 10

Ata Altın: Alış 28.186,34 TL – Satış 28.911,29 TL

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altın fiyatları