Altın fiyatları yükseldi! İslam Memiş uyardı: "Ne yükseliş ne de düşüş bitmedi!" Altın piyasasında son durum ne? Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki yükseliş ile ilgili şunları söyledi:

- Yılın çeyreğini yükselişle tamamlayan altın ve gümüş fiyatları, nisan ayının ilk haftasında yeni rekor denemesi yaptı. Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar, altının gram fiyatı ekranlarda bin 252 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda bin 283 liraya yükseldi. Gümüşün ons fiyatı 24,90 dolar, gümüşün gram fiyatı ekranlarda 15,35 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda 16,00 liraya yükseldi.