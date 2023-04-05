Altın fiyatları yükseldi! İslam Memiş uyardı: "Ne yükseliş ne de düşüş bitmedi!" Altın piyasasında son durum ne? Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi?
Altın fiyatları yükselişe geçti. Rekor üstüne rekor kıran altınla ilgili İslam Memiş'ten çarpıcı bir yorum geldi. Altın fiyatlarındaki yükselişi kaleme alan İslam Memiş yatırımcıları uyardı! Peki altın piyasasında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi? Düşecek mi? İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda ciddi bir yükseliş yaşayan altın fiyatları bir süredir bulunduğu seviyeyi koruyordu. Nisan ayının ilk günleriyle birlikte altın fiyatlarında büyük bir yükseliş daha yaşandı.
Ons altın fiyatı yükselirken, gram altında da rekor geldi. Gram altında 5 Nisan Çarşamba sabahı 1.255 TL seviyesi görüldü.
Altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş İslam Memiş'ten de ilk yorum geldi. tv100.com.tr'de konuyla ilgili bir yazı yayımlayan İslam Memiş, yatırım yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Düşecek mi? Altın piyasasında son durum ne? İşte İslam Memiş'in beklentileri...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki yükseliş ile ilgili şunları söyledi:
- Yılın çeyreğini yükselişle tamamlayan altın ve gümüş fiyatları, nisan ayının ilk haftasında yeni rekor denemesi yaptı. Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar, altının gram fiyatı ekranlarda bin 252 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda bin 283 liraya yükseldi. Gümüşün ons fiyatı 24,90 dolar, gümüşün gram fiyatı ekranlarda 15,35 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda 16,00 liraya yükseldi.