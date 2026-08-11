Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 1

Dolar endeksinin 100 puan seviyesinin altında seyretmesi ve Asya piyasalarından gelen güçlü fiziki taleple birlikte ons altın son 10 haftanın zirvesini görerek 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı.

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 2

11 Ağustos 2026 Güncel Altın Fiyatları

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 3

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 4

Gram Altın: 6.780,59 TL

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek Altın: 11.071,00 TL

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 6

Yarım Altın: 22.122,00 TL

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 7

Tam Altın: 43.134,22 TL

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet Altını: 44.094,00 TL

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 9

Gremse Altın: 108.166,34 TL

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Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 10

Ons Altın: 4.418,33 USD

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