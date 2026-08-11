Altın fiyatlarında 10 haftanın rekoru kırıldı! İşte 11 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.
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Dolar endeksinin 100 puan seviyesinin altında seyretmesi ve Asya piyasalarından gelen güçlü fiziki taleple birlikte ons altın son 10 haftanın zirvesini görerek 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı.
11 Ağustos 2026 Güncel Altın Fiyatları
Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
Gram Altın: 6.780,59 TL
Çeyrek Altın: 11.071,00 TL
Yarım Altın: 22.122,00 TL
Tam Altın: 43.134,22 TL
Cumhuriyet Altını: 44.094,00 TL
Gremse Altın: 108.166,34 TL
Ons Altın: 4.418,33 USD