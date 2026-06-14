Altın fiyatlarında 14 Haziran pazar bombası! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu?
İç ve dış piyasalarda yaşanan makroekonomik hareketlilik, küresel enflasyon verileri ve jeopolitik risklerin emtia piyasaları üzerindeki dikey baskısı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Haftanın son gününde birikimlerini değerlendirmek veya kuyumculardan alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, güne dikey giriş yaparak arama motorlarında "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira oldu?" sorularına anlık olarak yanıt arıyor.
14 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada ve kapalıçarşıda işlem gören gram, çeyrek, ons, yarım, tam ve Cumhuriyet altını güncel satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
14 Haziran 2026 Pazar Güncel Altın Fiyatları Listesi
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.277,08 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.263,02 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.526,05 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 41.694,00 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.926,56 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 104.075,00 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.220,43 Dolar
Küresel Piyasalarda Ons Altın Ve İç Piyasa Analizi
Emtia piyasalarının kalbi konumunda olan küresel ons altın, haftayı 4.220,43 dolar seviyesinden tamamlayarak dikey takibini sürdürüyor. Ons altın fiyatlarındaki bu seyir, yurt içinde dolar/TL kurunun hareketleriyle birleştiğinde doğrudan gram altın fiyatı üzerinde belirleyici rol oynuyor.
Hafta sonu olması sebebiyle serbest piyasada hacimlerin düşük seyretmesine rağmen, gram altının 6.277,08 TL bandında yer alması çeyrek altını da dikey olarak etkileyerek 10.263,02 TL seviyesinde tutuyor.
Yatırımcılar, büyük ölçekli birikimler için Gremse altındaki 104.075,00 TL'lik sınırı ve Cumhuriyet altınının 40.926,56 TL'lik güncel satış değerini yakından analiz ediyor.
Uzmanlar, küresel piyasalarda yeni haftanın açılışıyla birlikte fiyatlarda dalgalı seyrin devam edebileceği konusunda uyarıyor