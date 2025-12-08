Altın fiyatlarında 2026 fırtınası! Dev kurumlar tek tek açıkladı: İşte yeni tahminler
Spot altındaki yükseliş sürerken, dünyanın en büyük finans kuruluşları 2026 için altın senaryolarını güncelledi. Dev bankaların paylaştığı yeni rakamlar, yatırımcıların ilgisini yeniden bu piyasaya çevirdi.
2025 yılını son derece hareketli geçiren altın fiyatları, yeni yıl için öngörülerin hızlanmasına neden oldu.
Haber Global'e göre, yaşanan bu dinamik sürecin ardından uluslararası birçok finans kuruluşu, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini revize etme gereği duydu.
Altın fiyatlarındaki yükselişte, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (FED) tarafından bu hafta yapılacak toplantıda faiz indirimine başlanacağına dair beklentilerinin artması ve ABD Doları'nın zayıflaması etkili oldu.
Spot altın, ons başına yüzde 0,3 oranında bir artış kaydederek 4.212,70 dolara ulaştı. Dolar kuru ise 4 Aralık'ta kaydettiği son bir ayın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izleyerek hafif bir geri çekilme yaşadı. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altını, yabancı alıcılar için daha erişilebilir bir seviyeye taşıdı.
KÜRESEL DEVLERİN 2026 ONS ALTIN TAHMİNLERİ
Uluslararası finans kurumları, 2026 yılı için altın fiyatlarına yönelik iddialı tahminlerini açıkladı:
Wells Fargo: 2026 yılı ons altın tahminini 4.500-4.700 dolar aralığında belirledi.
Deutsche Bank: Yeni yıl için ons altın öngörüsünü 4.450 dolar olarak duyurdu.
Morgan Stanley: 2026 yılında ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.
UBS: Aynı şekilde ons altın beklentisini 4.500 dolar seviyesinde tutuyor.
Goldman Sachs: 2026 yılı fiyat tahminini 4.900 dolar olarak revize etti.
Bank of America: En yüksek tahminlerden biriyle, 2026 fiyat öngörüsünü 5.000 dolar olarak açıkladı.
JP Morgan: Ons altının 2026 yılında 5.000 dolara ulaşabileceği yönünde bir öngörüde bulunuyor.