Altın fiyatlarında 2026 fırtınası! Dev kurumlar tek tek açıkladı: İşte yeni tahminler

Spot altın, ons başına yüzde 0,3 oranında bir artış kaydederek 4.212,70 dolara ulaştı. Dolar kuru ise 4 Aralık'ta kaydettiği son bir ayın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izleyerek hafif bir geri çekilme yaşadı. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altını, yabancı alıcılar için daha erişilebilir bir seviyeye taşıdı.