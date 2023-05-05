Altın fiyatlarında artış sürüyor: Gram altında tarihi rekor
Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Hem ons altın hem de gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ayrıntılara bakalım...
Piyasaların dördüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti.
Altının ons fiyatı tarihi rekorunu kırdı, 2 bin 78 dolara çıktı.
Ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın da yeni zirvesini gördü. Gün içinde bin 302 liraya kadar yükseldi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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