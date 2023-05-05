Altın fiyatlarında artış sürüyor: Gram altında tarihi rekor

Piyasaların dördüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı tarihi rekorunu kırdı, 2 bin 78 dolara çıktı.

Ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın da yeni zirvesini gördü. Gün içinde bin 302 liraya kadar yükseldi.