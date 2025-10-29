Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapacak olanlar ve yatırımcılar, 29 Ekim 2025 Çarşamba sabahına fiyatları merak ederek başladı. İç ve dış piyasalar ile döviz kurundaki değişimler izlenirken, "çeyrek altın ne kadar?" ve "yarım altın kaç lira?" soruları zirvede. İşte son durum...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 1

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

1 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 2

Günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt bulmak için yoğun araştırmalar yapıyor.

2 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın alım satımı yapacak olanlar ve yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını büyük bir merakla araştırıp yakından takip ediyor. "Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" ve "Yarım altın bugün kaç lira?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

3 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 4

İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları

4 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 5.343,15 TL

5 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.289,00 TL

6 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 18.560,00 TL

7 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL

8 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.973,00 TL

9 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL

10 11
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 3.954,06 dolar

11 11
altın fiyatları