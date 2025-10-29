Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın alım satımı yapacak olanlar ve yatırımcılar, 29 Ekim 2025 Çarşamba sabahına fiyatları merak ederek başladı. İç ve dış piyasalar ile döviz kurundaki değişimler izlenirken, "çeyrek altın ne kadar?" ve "yarım altın kaç lira?" soruları zirvede. İşte son durum...
İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.343,15 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.289,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.560,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.973,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.954,06 dolar