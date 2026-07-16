Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! 16 Temmuz Perşembe çeyrek ve gram altın bugün kaç TL?
Altın alım satımı yapacaklar, birikimini değerlendirmek isteyenler ve yatırımcılar, yeni işlem gününde altın fiyatlarındaki değişimleri mercek altına aldı.
Haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlayan altın piyasası, küresel gelişmelerin baskısı altında yön bulmaya çalışıyor. İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasındaki son durum ve güncel satış rakamları...
PETROL YÜKSELDİ, FED BEKLENTİSİ ALTINA DARBE VURDU
Altın fiyatları perşembe gününe aşağı yönlü bir grafikle başladı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan artış, enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceğine dair endişeleri yeniden tetikledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutacağı beklentilerini canlandırdı.
Faiz beklentisiyle birlikte uluslararası piyasada Dolar değer kazanırken, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olan altına talep azaldı ve fiyatlarda geri çekilme yaşandı.
GRAM VE ONS ALTINDA GÜNE BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ
Günün ilk saatlerinde ons altın güne 4.036 Dolar seviyesinden başlangıç yaparken, iç piyasada gram altın ise açılışını 6.103 TL seviyelerinden gerçekleştirdi. İç ve dış piyasalarda yaşanan bu değişimlerin ardından serbest piyasadaki güncel satış rakamları da netleşti.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (16 TEMMUZ 2026)
Yatırımcıların ve vatandaşların en çok araştırdığı çeyrek, yarım, tam ve gram altın dahil olmak üzere güncel satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.103,98 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.024,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.060,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 40.109,17 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 39.929,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 100.580,51 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.036,26 Dolar