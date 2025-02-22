Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları dikkat! 22 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…
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Altın, küresel piyasalarda dalgalı seyrini sürdürürken iç piyasada da fiyat hareketliliği dikkat çekiyor. Döviz kurlarındaki değişimler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
İşte 22 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 3.438,07 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.822,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 11.645,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 23.054,47 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.190,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 57.883,73 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.935,11 dolar