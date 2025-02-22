Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları dikkat! 22 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, küresel piyasalarda dalgalı seyrini sürdürürken iç piyasada da fiyat hareketliliği dikkat çekiyor. Döviz kurlarındaki değişimler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 2

İşte 22 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Gram altın satış fiyatı: 3.438,07 TL

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.822,00 TL

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 11.645,00 TL

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 23.054,47 TL

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 7

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.190,00 TL

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 57.883,73 TL

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Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 2.935,11 dolar

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altın fiyatı