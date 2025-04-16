Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 3.978,66

Satış: 3.982,66

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,365.85

Satış: 6,511.65

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,691.91

Satış: 13,023.29

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 26,508.00

Satış: 26,652.00

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 63,658.48

Satış: 65,116.47

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 26,259.12

Satış: 26,922.77

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 25,463.39

Satış: 25,966.94

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 11

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,628.53

Satış: 3,632.19

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altın fiyatları