Altın fiyatlarında deprem: Tarihi rekorun ardından gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Altın fiyatları Çarşamba günü, seansın ilk saatlerinde ons başına 4.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Ancak bu rekorun hemen ardından kar realizasyonlarının etkisiyle piyasada hafif bir düşüş yaşandı.

Gün içinde 4 bin 525 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden ons altın, kapanışa doğru yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 479 dolardan işlem gördü.