Altın fiyatlarında deprem: Tarihi rekorun ardından gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Ons altının 4 bin 500 dolar barajını aşarak tarih yazmasının hemen ardından piyasalarda rüzgar tersine döndü. Yatırımcılar 25 Aralık sabahına güncel rakamları sorgulayarak başladı.
Altın fiyatları Çarşamba günü, seansın ilk saatlerinde ons başına 4.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Ancak bu rekorun hemen ardından kar realizasyonlarının etkisiyle piyasada hafif bir düşüş yaşandı.
Gün içinde 4 bin 525 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden ons altın, kapanışa doğru yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 479 dolardan işlem gördü.
İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki anlık değişimler merakla takip ediliyor. Piyasalardaki bu hareketliliğin ardından vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmalarına başladı.
Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacakların merakla beklediği 25 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatlerindeki güncel tablo şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 6.169,98 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.262,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.518,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.855,32 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.847,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 102.451,62 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.479,65 dolar