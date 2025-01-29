Altın fiyatlarında düşüş! İşte 29 Ocak güncel rakamlar

Bu hafta ABD ve Avrupa Merkez Bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi güçlenirken, bu durum altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın fiyatlarında düşüş! İşte 29 Ocak güncel rakamlar
Yayınlanma:

Peki, 29 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 29 Ocak güncel rakamlar - Resim : 1
Kapalıçarşı’da gram altın 3.194 TL, çeyrek altın 5.213 TL, yarım altın 10.426 TL, tam altın ise 20.765 TL’den güne başladı.

Gram Altın Ne Kadar?
💰 Alış: 3.178,50 TL
💰 Satış: 3.178,83 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?
💰 Alış: 5.175,00 TL
💰 Satış: 5.217,00 TL

Yarım Altın Ne Kadar?
💰 Alış: 10.350,00 TL
💰 Satış: 10.435,00 TL

Tam Altın Ne Kadar?
💰 Alış: 20.636,00 TL
💰 Satış: 20.783,00 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
💰 Alış: 20.968,00 TL
💰 Satış: 21.284,00 TL

Ata Altın Ne Kadar?
💰 Alış: 21.192,00 TL

Piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD’de Donald Trump belirsizliği altın fiyatlarını etkiliyor. Trump’ın son açıklamaları sonrası piyasalarda sert hareketlilik yaşandı. Analistler, altındaki düşüşlerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirterek, uzun vadede altının değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor.

1 milyon lirası kül oldu: Merkez Bankası devreye girdi1 milyon lirası kül oldu: Merkez Bankası devreye girdiYurt
altın fiyatı gram altın
Günün Manşetleri
PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak
2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek
Putin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı
Çok Okunanlar
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
Altın fiyatlarında düşüş! Altın fiyatlarında düşüş!
Akaryakıt fiyatları güncellendi: 29 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıt fiyatları güncellendi: 29 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları