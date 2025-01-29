Altın fiyatlarında düşüş! İşte 29 Ocak güncel rakamlar

Peki, 29 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Altın Fiyatlarında Son Durum



Kapalıçarşı’da gram altın 3.194 TL, çeyrek altın 5.213 TL, yarım altın 10.426 TL, tam altın ise 20.765 TL’den güne başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

💰 Alış: 3.178,50 TL

💰 Satış: 3.178,83 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

💰 Alış: 5.175,00 TL

💰 Satış: 5.217,00 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

💰 Alış: 10.350,00 TL

💰 Satış: 10.435,00 TL

Tam Altın Ne Kadar?

💰 Alış: 20.636,00 TL

💰 Satış: 20.783,00 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

💰 Alış: 20.968,00 TL

💰 Satış: 21.284,00 TL

Ata Altın Ne Kadar?

💰 Alış: 21.192,00 TL

Piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD’de Donald Trump belirsizliği altın fiyatlarını etkiliyor. Trump’ın son açıklamaları sonrası piyasalarda sert hareketlilik yaşandı. Analistler, altındaki düşüşlerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirterek, uzun vadede altının değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor.