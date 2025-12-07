Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış rakamları belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 1

 İşte 7 Aralık 2025 Pazar günü güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 2

Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 3

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.509,00 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 4

Yarım altın satış fiyatı: 19.017,00 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 5

Tam altın satış fiyatı: 37.858,23 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 6

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.883,00 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 7

 Gremse altın satış fiyatı: 94.935,90 TL

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları - Resim: 8

 Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar

