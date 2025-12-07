Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış rakamları belli oldu.
İşte 7 Aralık 2025 Pazar günü güncel altın fiyatları…
Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.509,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.017,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.858,23 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.883,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.935,90 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar