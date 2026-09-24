Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar
Geçtiğimiz hafta 4.400 dolar sınırını test eden ons altın, gelen kâr satışları ve küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yeni günde 4.284 - 4.290 dolar bandında işlem görüyor.
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İç piyasada ise ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın 6.729 - 6.730 TL seviyelerinden güne başlarken, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel satış rakamlarını yakından takip ediyor.
24 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Piyasalarda oluşan güncel ortalama rakamlar şu şekildedir:
Gram Altın: Alış 6.673,00 TL | Satış 6.730,27 TL
Çeyrek Altın: Satış 11.006,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.006,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 43.838,04 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.883,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 109.931,29 TL
Ons Altın: Alış 4.284,37 Dolar | Satış 4.287,86 Dolar
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