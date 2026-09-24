Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar

Geçtiğimiz hafta 4.400 dolar sınırını test eden ons altın, gelen kâr satışları ve küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yeni günde 4.284 - 4.290 dolar bandında işlem görüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 1

İç piyasada ise ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın 6.729 - 6.730 TL seviyelerinden güne başlarken, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel satış rakamlarını yakından takip ediyor.

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 2

24 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Piyasalarda oluşan güncel ortalama rakamlar şu şekildedir:

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 3

Gram Altın: Alış 6.673,00 TL | Satış 6.730,27 TL

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 4

Çeyrek Altın: Satış 11.006,00 TL

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 5

Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.006,00 TL

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 6

Tam Altın Satış Fiyatı: 43.838,04 TL

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 7

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.883,00 TL

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 8

Gremse Altın Satış Fiyatı: 109.931,29 TL

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 9

Ons Altın: Alış 4.284,37 Dolar | Satış 4.287,86 Dolar

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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı rakamlar - Resim: 10
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