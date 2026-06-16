Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel finans piyasalarının ve yerli yatırımcının bir numaralı güvenli limanı olan altın piyasası, jeopolitik kırılmalarla yön bulmaya devam ediyor.
ABD ile İran arasında tescillenen tarihi barış anlaşmasına (İslamabad Mutabakatı) küresel aktörlerden gelen sert tepkiler ve siber piyasalardaki dengelenme süreci, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü sert yükseliş ivmesini zayıflattı.
İşte iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen 16 Haziran 2026 Salı serbest piyasa güncel altın satış fiyat listesi:
16 Haziran 2026 Salı gününün ilk seansına gram altın 6.428 TL, küresel ons altın ise 4.318 dolar seviyesinden siber start verdi. Gün ortasına doğru hareketlenen serbest piyasa ve kuyumcu dökümanlarında rakamlar anlık olarak güncellendi. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar arama motorlarında "Çeyrek altın bugün ne kadar?", "Gram altın kaç lira?" sorularına tescilli yanıt arıyor.
16 Haziran 2026 Salı Güncel Altın Satış Fiyatları
Yatırımcının en çok tercih ettiği Gram Altın bugün serbest piyasada 6.449,64 TL seviyesinden işlem görüyor.
Düğün sezonunun gözdesi Çeyrek Altın güncel olarak 10.789,00 TL'ye alıcı buluyor.
Büyük birikimlerin adresi Yarım Altın yeni günde 21.558,00 TL fiyattan satılıyor.
Piyasanın lokomotiflerinden Tam Altın satış fiyatı ise 42.981,50 TL olarak tescillendi.
Güvenli birikim aracı Cumhuriyet Altını serbest piyasada 43.015,00 TL'den tezgahtaki yerini aldı.
Yatırım hacmi yüksek olan Gremse Altın ise bugün 107.783,35 TL değerine ulaştı.
Küresel piyasaları yönlendiren Ons Altın fiyatı ise uluslararası piyasada 4.330,62 Dolar seviyesinde seyrediyor.