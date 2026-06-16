Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Küresel finans piyasalarının ve yerli yatırımcının bir numaralı güvenli limanı olan altın piyasası, jeopolitik kırılmalarla yön bulmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 1

ABD ile İran arasında tescillenen tarihi barış anlaşmasına (İslamabad Mutabakatı) küresel aktörlerden gelen sert tepkiler ve siber piyasalardaki dengelenme süreci, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü sert yükseliş ivmesini zayıflattı.

İşte iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen 16 Haziran 2026 Salı serbest piyasa güncel altın satış fiyat listesi:

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 2

16 Haziran 2026 Salı gününün ilk seansına gram altın 6.428 TL, küresel ons altın ise 4.318 dolar seviyesinden siber start verdi. Gün ortasına doğru hareketlenen serbest piyasa ve kuyumcu dökümanlarında rakamlar anlık olarak güncellendi. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar arama motorlarında "Çeyrek altın bugün ne kadar?", "Gram altın kaç lira?" sorularına tescilli yanıt arıyor.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 3

16 Haziran 2026 Salı Güncel Altın Satış Fiyatları

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Yatırımcının en çok tercih ettiği Gram Altın bugün serbest piyasada 6.449,64 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Düğün sezonunun gözdesi Çeyrek Altın güncel olarak 10.789,00 TL'ye alıcı buluyor.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Büyük birikimlerin adresi Yarım Altın yeni günde 21.558,00 TL fiyattan satılıyor.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Piyasanın lokomotiflerinden Tam Altın satış fiyatı ise 42.981,50 TL olarak tescillendi.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Güvenli birikim aracı Cumhuriyet Altını serbest piyasada 43.015,00 TL'den tezgahtaki yerini aldı.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Yatırım hacmi yüksek olan Gremse Altın ise bugün 107.783,35 TL değerine ulaştı.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 10

Küresel piyasaları yönlendiren Ons Altın fiyatı ise uluslararası piyasada 4.330,62 Dolar seviyesinde seyrediyor.

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Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 11
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