Altın fiyatlarında fren! 16 Haziran bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

16 Haziran 2026 Salı gününün ilk seansına gram altın 6.428 TL, küresel ons altın ise 4.318 dolar seviyesinden siber start verdi. Gün ortasına doğru hareketlenen serbest piyasa ve kuyumcu dökümanlarında rakamlar anlık olarak güncellendi. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar arama motorlarında "Çeyrek altın bugün ne kadar?", "Gram altın kaç lira?" sorularına tescilli yanıt arıyor.