Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda gözde yatırım aracı altındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.
Altın fiyatları ilk etapta, İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizliklerin sürmesi, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin baskısıyla gerileme kaydetti. Ancak ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump'ın, İran-ABD savaşının kısa zamanda sona ereceğine yönelik iyimser açıklamaları piyasayı rahatlattı ve altın kayıplarını geri almayı başardı.
Güncel Altın Fiyatları ve Gün İçindeki Değişimler
20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatı, düne göre yüzde -0.16 oranında bir değişimle 4.475 dolardan işlem görüyor. Saat 09.59 verilerine göre ise ons altının alış fiyatı 4.467,44 dolar, satış fiyatı ise 4.468,44 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Yurt içi serbest piyasada ise gram altın fiyatları düne göre yüzde -0.31 düşüş gösterdi. Saat 10.00 itibarıyla gram altın 6.547,86 TL'den alınırken, 6.548,69 TL'den satılıyor (Saat 09.44 verilerinde de alış 6.547,86 TL, satış 6.548,69 TL olarak kaydedilmiştir).
Diğer altın türlerinde de yüzde -0.31'lik düşüş eğilimi göze çarpıyor. Saat 09.44 verilerine göre çeyrek altın 10.476,57 TL'den alınıp, 10.707,11 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 41.906 TL alış ve 42.697 TL satış fiyatıyla işlem görürken, saat 10.00 itibarıyla genel piyasa işlemlerinde 42.697,47 TL seviyesinde bulunuyor.
Gram Altının Aylık ve Yıllık Performansı
Aylık Değişim: Mayıs ayının ilk gününe göre kıyaslandığında gram altın, 153,30 TL düşerek yüzde -2,29 oranında değer kaybetti.
Yılbaşına Göre: 5.985,85 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre gram altın, yatırımcısına 562,8 lira kazandırarak yüzde 9,40 oranında değer kazandı.
Yıllık Değişim: Son bir yıllık performansa bakıldığında ise gram altının 4.108,31 liradan 6.548,69 liraya yükseldiği ve yüzde 59,40 oranında büyük bir değer kazancı yaşadığı görülüyor.
Ons Altının Aylık ve Yıllık Performansı
Aylık Değişim: Ons altın, bu ayın ilk gününe göre 138,72 dolar gerileyerek yüzde -3,01 değer kaybetti.
Yılbaşına Göre: Yılbaşındaki 4.332,29 dolarlık başlangıç değerine göre ons altın, 143,20 dolar artışla yüzde 3,31 oranında değer kazandı.
Yıllık Değişim: Son bir yıla göre ise ons altın, 3.290,13 dolardan 4.475,49 dolara tırmanarak yatırımcısına 1185.36 dolarlık (yüzde 36.03) bir değer kazancı sağladı.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.646,25 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.875,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.743,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.773,61 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.347,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 107.262,05 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.533,89 dolar