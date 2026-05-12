Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar
Küresel finans dünyasının gözü kulağı ABD’den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmişken, altın fiyatları yeni güne bekleyiş modunda girdi.
KÜRESEL PİYASALARDA ENFLASYON VE JEOPOLİTİK MAKAS
Spot altın ons başına 4.732 dolar seviyelerinde dengelenirken, Haziran vadeli kontratlarda hafif bir kıpırdanma gözleniyor.
Piyasaları meşgul eden iki temel unsur var. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın ateşkes teklifine verdiği yanıtla gerilen diplomatik atmosfer, altının güvenli liman olma özelliğini canlı tutuyor. Diğer yandan enerji fiyatlarındaki tırmanışın enflasyonist endişeleri tetiklemesi, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalini zayıflatıyor. Analistler, yüksek faiz ortamının altın üzerindeki baskıyı koruduğunu ancak jeopolitik risklerin sert düşüşleri sınırladığını vurguluyor.
12 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ RAKAMLARI
Türkiye iç piyasasında gram altın güne 6.889 TL seviyesinden merhaba dedi. Salı günü itibarıyla serbest piyasadaki güncel satış rakamları şu şekilde seyrediyor:
Gram altın 6.889,08 TL
Çeyrek altın 11.275,00 TL
Yarım altın 22.536,00 TL
Tam altın 44.812,96 TL
Cumhuriyet altını 44.948,00 TL
Gremse altın 112.376,07 TL
Ons altın 4.723,33 Dolar
DEĞERLİ METALLER VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Altındaki bu durağanlık gümüş ve platin gibi diğer değerli metallere de sirayet etmiş durumda. Spot gümüş 86 dolar sınırında yatay kalırken, platin ve paladyumda %1’i aşan kayıplar dikkat çekiyor. Yatırımcıların bir sonraki büyük durağı, Trump’ın bu hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti olacak. Şi Cinping ile yapılacak görüşmelerden çıkacak mesajlar, küresel ticaret dengeleri kadar altın fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici bir rol oynayacak.