Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar

Piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen enflasyon verilerine çevrilmişken, altın fiyatları 13 Mayıs Çarşamba sabahına hareketli başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 1

ABD’de nisan ayı enflasyonunun beklentileri aşarak yüzde 3,8 olarak açıklanması ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yüksek tutması, güvenli liman altına olan talebi ve fiyatlardaki baskıyı canlı tutuyor.

1 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 2

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM (13 MAYIS 2026)

2 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 3

Günün ilk saatleri itibarıyla gram altın 6.861 TL seviyelerinde dengelenirken, küresel piyasalarda ons altın 4.698 dolar bandından işlem görüyor. Yatırımcılar, enflasyon verilerinin ardından merkez bankalarının atacağı adımları beklerken iç piyasada çeyrek ve cumhuriyet altınına olan ilgi devam ediyor.

3 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 4

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI TABLOSU

4 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 5


Gram Altın
6.861,95 TL

5 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 6

Çeyrek Altın
11.248,00 TL

6 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 7

Yarım Altın
22.483,00 TL

7 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 8

Tam Altın
44.405,88 TL

8 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 9

Cumhuriyet Altını
44.842,00 TL

9 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 10

Gremse Altın
111.355,24 TL

10 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 11

Ons Altın
4.698,01 Dolar

11 12
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar - Resim: 12

Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın ana nedenleri arasında ABD enflasyonunun hedeflerin üzerinde seyretmesi gösteriliyor. Yüksek enflasyon verisi, dolar endeksini güçlendirirken ons altın üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.

12 12
gram altın Altın