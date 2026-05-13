Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar
Piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen enflasyon verilerine çevrilmişken, altın fiyatları 13 Mayıs Çarşamba sabahına hareketli başladı.
ABD’de nisan ayı enflasyonunun beklentileri aşarak yüzde 3,8 olarak açıklanması ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yüksek tutması, güvenli liman altına olan talebi ve fiyatlardaki baskıyı canlı tutuyor.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM (13 MAYIS 2026)
Günün ilk saatleri itibarıyla gram altın 6.861 TL seviyelerinde dengelenirken, küresel piyasalarda ons altın 4.698 dolar bandından işlem görüyor. Yatırımcılar, enflasyon verilerinin ardından merkez bankalarının atacağı adımları beklerken iç piyasada çeyrek ve cumhuriyet altınına olan ilgi devam ediyor.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI TABLOSU
Gram Altın
6.861,95 TL
Çeyrek Altın
11.248,00 TL
Yarım Altın
22.483,00 TL
Tam Altın
44.405,88 TL
Cumhuriyet Altını
44.842,00 TL
Gremse Altın
111.355,24 TL
Ons Altın
4.698,01 Dolar
Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın ana nedenleri arasında ABD enflasyonunun hedeflerin üzerinde seyretmesi gösteriliyor. Yüksek enflasyon verisi, dolar endeksini güçlendirirken ons altın üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.