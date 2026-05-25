Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar
Küresel piyasalarda taşları yerinden oynatan çok kritik diplomatik gelişmeler yaşanıyor. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabilecek olumlu bir anlaşmaya yaklaşıldığına dair sinyaller, enerji ve değerli metal piyasalarında sert hareketleri beraberinde getirdi.
Artan bu iyimserlik dalgası, petrol fiyatlarında son dönemin en büyük düşüşlerinden birine yol açarken; enflasyon ve faiz endişelerinin hafiflemesiyle altın fiyatları hızla toparlanarak kayıplarını telafi etti.
Brent Petrol 4 Hafta Sonra 100 Doların Altında: Akaryakıtta İndirim Beklentisi
Geçtiğimiz Cuma gününü 104 doların üzerinde kapatarak kapatan Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde son zamanların en sert düşüşünü yaşadı. İlk işlemlerde 94,75 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın dibini gören petrol, tam 4 hafta aradan sonra yeniden 100 dolar sınırının altına inmiş oldu. Petrol fiyatlarındaki bu ani gerileme, iç piyasada sürücülerin benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir indirim beklentisine girmesine neden oldu.
Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
Petrolün aksine, ABD-İran yakınlaşması altın kanadına can suyu oldu. Geçen haftaki kayıplarını hızla telafi eden ons altın, yeni güne 4 bin 543 dolardan başladıktan sonra gün içinde en yüksek 4 bin 580 dolar seviyesini test etti. Ons altındaki bu sıçrama, yurt içinde gram altın ve sarrafiye ürünlerini de doğrudan yukarı taşıdı.
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla anlık ve güncel altın fiyatları:
Ons Altın: Gün içi en düşük 4.542 $, en yüksek 4.580 $ seviyesini gördü. Şu sıralar 4.561 $ seviyelerinden işlem görüyor.
Gram Altın: Güne 6.677 TL'den başladı; gün içinde en yüksek 6.733 TL'yi gördü. Anlık olarak Alış: 6.706,28 TL | Satış: 6.707,16 TL seviyesinde.
Çeyrek Altın: Alış: 10.943,00 TL | Satış: 11.024,00 TL
Tam Altın: Alış: 43.637,00 TL | Satış: 43.943,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış: 44.067,00 TL | Satış: 44.733,00 TL