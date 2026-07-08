Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
jeopolitik tansiyonun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın dün 4.106 dolara geriledi. Piyasada dikkatler, Fed’in haziran toplantısı tutanaklarına çevrildi. Yeni güne başlarken gram altın 6.219 TL, ons altın ise 4.122 dolar seviyesinden başladı.
İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın satış fiyatları tablosu:
8 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.219,74 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.237,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.431,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.874,55 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.700,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 102.499,82 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.122,36 dolar
Gümüş Alış: 92,46 ₺
Gümüş Satış: 90,55 ₺