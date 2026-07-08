Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 1

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 2

jeopolitik tansiyonun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın dün 4.106 dolara geriledi. Piyasada dikkatler, Fed’in haziran toplantısı tutanaklarına çevrildi. Yeni güne başlarken gram altın 6.219 TL, ons altın ise 4.122 dolar seviyesinden başladı.

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 3

İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın satış fiyatları tablosu:

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 4

8 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 6.219,74 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.237,00 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 20.431,00 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 40.874,55 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.700,00 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 102.499,82 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 4.122,36 dolar

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 12

Gümüş Alış: 92,46 ₺

Gümüş Satış: 90,55 ₺

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Temmuz Gram, Çeyrek ve Ons Altın bugün ne kadar? - Resim: 13
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