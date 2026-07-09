Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın fiyatlarındaki son ve güncel verileri merakla araştırıp takip ediyor.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, piyasaların yeni güne başladığı rakamlar da netleşti.
KÜRESEL GERİLİM VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI SARSTI
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile tırmanan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamaların ardından hareketlendi. Trump'ın İran ile olan geçici anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini ilan etmesi, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini yeniden öne çıkardı.
Bu jeopolitik hareketlilik ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde, altın fiyatları Perşembe gününün ilk saatlerinde küresel bazda hafif bir gerileme kaydetti. Piyasaların yeni güne başladığı dakikalarda gram altın 6.121 TL, ons altın ise 4.063 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasasında ve kapalıçarşıda günün ilk saatleri itibarıyla canlı altın satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:
Gram altın satış fiyatı: 6.121,74 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.096,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.173,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.088,76 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.156,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.529,33 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.063,56 Dolar