Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın fiyatlarındaki son ve güncel verileri merakla araştırıp takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 1

 Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, piyasaların yeni güne başladığı rakamlar da netleşti.

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 2

KÜRESEL GERİLİM VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI SARSTI

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile tırmanan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamaların ardından hareketlendi. Trump'ın İran ile olan geçici anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini ilan etmesi, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini yeniden öne çıkardı. 

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 3

Bu jeopolitik hareketlilik ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde, altın fiyatları Perşembe gününün ilk saatlerinde küresel bazda hafif bir gerileme kaydetti. Piyasaların yeni güne başladığı dakikalarda gram altın 6.121 TL, ons altın ise 4.063 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 4

9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasasında ve kapalıçarşıda günün ilk saatleri itibarıyla canlı altın satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Gram altın satış fiyatı: 6.121,74 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.096,00 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 20.173,00 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 40.088,76 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.156,00 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 100.529,33 TL

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Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.063,56 Dolar

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Altın gram altın