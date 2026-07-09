Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Temmuz güncel altın fiyatları

KÜRESEL GERİLİM VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI SARSTI

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile tırmanan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamaların ardından hareketlendi. Trump'ın İran ile olan geçici anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini ilan etmesi, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini yeniden öne çıkardı.