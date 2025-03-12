Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları

Yatırımcılar, 12 Mart 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 1

Gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum ne? 

1 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 2

İşte piyasalarda bugün altın fiyatlarında son gelişmeler…

2 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 3

🔹 Gram altın satış fiyatı: 3.432,13 TL

3 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 4

🔹 Çeyrek altın satış fiyatı: 5.705,00 TL

4 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 5

🔹 Yarım altın satış fiyatı: 11.410,00 TL

5 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 6

🔹 Tam altın satış fiyatı: 22.683,36 TL

6 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 7

🔹 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.727,00 TL

7 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 8

🔹 Gremse altın satış fiyatı: 56.882,35 TL

8 9
Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 9

🔹 Ons altın satış fiyatı: 2.914,92 dolar

Piyasadaki anlık dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüş hareketleri merakla izleniyor.

9 9
altın fiyatı ekonomi