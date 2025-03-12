Altın fiyatlarında hareketlilik! işte 12 mart 2025 güncel altın fiyatları
Yatırımcılar, 12 Mart 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
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Gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum ne?
İşte piyasalarda bugün altın fiyatlarında son gelişmeler…
🔹 Gram altın satış fiyatı: 3.432,13 TL
🔹 Çeyrek altın satış fiyatı: 5.705,00 TL
🔹 Yarım altın satış fiyatı: 11.410,00 TL
🔹 Tam altın satış fiyatı: 22.683,36 TL
🔹 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.727,00 TL
🔹 Gremse altın satış fiyatı: 56.882,35 TL
🔹 Ons altın satış fiyatı: 2.914,92 dolar
Piyasadaki anlık dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüş hareketleri merakla izleniyor.