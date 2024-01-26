Altın fiyatlarında hareketlilik! Yükseliş sürüyor... 26 ocak 2024 altın fiyatları

Faiz kararı öncesi güne bin 960 lira seviyesinde başlayan gram altın faiz kararı sonrası bin 965 lira, çeyrek altın ise faiz kararı sonrası 3 bin 215 lira seviyesine çıktı. Alınan faiz kararı sonrasında altın yatırımı yapanları üzmeyen fiyatlar bir kez daha yatırımcısına güven veridi.

Peki altın fiyatları bugün güne nasıl başladı? İşte yanıtı...

26 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.971,07

Gram altın satış: 1.971,40

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.688,00

Yarım altın satış: 6.771,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.336,00

Tam altın satış: 13.491,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.602,00

Cumhuriyet altını satış: 13.807,00

ATA ALTIN NE KADAR?