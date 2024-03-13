Altın fiyatlarında hareketlilik! Yükseliyor...
Elinde altını olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler günlük olarak altın fiyatlarını takip ediyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlik sürüyor. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yaklaşık iki hafta boyunca yeni bir rekora imza atan gram altın değer kaybetmeye başladı. Son olarak 2 bin 251 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran gram altın bugün 2 bin 227 liradan satılıyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
13 MART 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 2.228,08
- Gram altın satış: 2.228,61
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 3.907,00
- Çeyrek altın satış: 4.053,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 7.862,00
- Yarım altın satış: 8.081,00
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 15.699,00
- Tam altın satış: 16.453,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış: 16.410,00
- Cumhuriyet altını satış: 16.945,00
ATA ALTIN NE KADAR?
- Ata altın alış: 16.418,00
- Ata altın satış: 16.986,00
# Altın