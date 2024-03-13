Altın fiyatlarında hareketlilik! Yükseliyor...

Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yaklaşık iki hafta boyunca yeni bir rekora imza atan gram altın değer kaybetmeye başladı. Son olarak 2 bin 251 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran gram altın bugün 2 bin 227 liradan satılıyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

13 MART 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.228,08

Gram altın satış: 2.228,61

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.907,00

Çeyrek altın satış: 4.053,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.862,00

Yarım altın satış: 8.081,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.699,00

Tam altın satış: 16.453,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.410,00

Cumhuriyet altını satış: 16.945,00

ATA ALTIN NE KADAR?