Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: 2 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Sabahın erken saatlerinden itibaren gözler tabelalara çevrilirken, çeyrek ve yarım altının güncel değeri en çok merak edilen konuların başında geliyor. 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların radarındaki ons, gram, çeyrek ve yarım altın satış fiyatları belli oldu.