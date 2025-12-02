Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: 2 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda rekor denemelerinin ardından rüzgarın yönü değişti; yatırımcılar küresel riskler ve kritik faiz kararı öncesi pozisyon alırken, sabah saatlerinde oluşan yeni rakamlar dikkatleri üzerine çekti.

Yatırım dünyasının ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların yakın markajındaki altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren gözler tabelalara çevrilirken, çeyrek ve yarım altının güncel değeri en çok merak edilen konuların başında geliyor. 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların radarındaki ons, gram, çeyrek ve yarım altın satış fiyatları belli oldu.

İşte güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.756,06 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.536,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.072,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.053,62 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.992,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.425,88 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.219,74 dolar

