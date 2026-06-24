Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar?

ABD FAİZ BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK TAKİP ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarında yaşanan bu aşağı yönlü hareketliliğin arkasında küresel piyasalardan gelen iki kritik başlık öne çıkıyor:

Doların Güçlenmesi: ABD’de faiz artışı beklentilerinin yeniden güç kazanmasıyla birlikte dolar küresel ölçekte değer kazandı. Bu durum, ons altın üzerinde doğrudan bir satış baskısı oluşturdu.

Barış Görüşmeleri: Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin gelen çelişkili açıklamaları ve bölgedeki diplomatik trafiği yakından izleyerek risk iştahını dengeliyor.