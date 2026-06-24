Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar?
Altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşlar ve birikimlerini değerlendiren yatırımcılar, güne başlarken canlı altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.
Küresel piyasalardaki makroekonomik dalgalanmaların gölgesinde, altın fiyatları kayıplarını genişleterek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Haftanın üçüncü işlem gününde iç piyasada fiziki altın ürünlerindeki güncel satış rakamları netleşti.
ABD FAİZ BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK TAKİP ALTINI BASKILIYOR
Altın fiyatlarında yaşanan bu aşağı yönlü hareketliliğin arkasında küresel piyasalardan gelen iki kritik başlık öne çıkıyor:
Doların Güçlenmesi: ABD’de faiz artışı beklentilerinin yeniden güç kazanmasıyla birlikte dolar küresel ölçekte değer kazandı. Bu durum, ons altın üzerinde doğrudan bir satış baskısı oluşturdu.
Barış Görüşmeleri: Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin gelen çelişkili açıklamaları ve bölgedeki diplomatik trafiği yakından izleyerek risk iştahını dengeliyor.
24 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada ve kuyumcularda geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.059,40 Dolar
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.080,94 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.105,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.167,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 40.716,72 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.235,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 102.104,05 TL