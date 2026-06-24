Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar?

Altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşlar ve birikimlerini değerlendiren yatırımcılar, güne başlarken canlı altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 1

Küresel piyasalardaki makroekonomik dalgalanmaların gölgesinde, altın fiyatları kayıplarını genişleterek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Haftanın üçüncü işlem gününde iç piyasada fiziki altın ürünlerindeki güncel satış rakamları netleşti.

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 2

ABD FAİZ BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK TAKİP ALTINI BASKILIYOR
Altın fiyatlarında yaşanan bu aşağı yönlü hareketliliğin arkasında küresel piyasalardan gelen iki kritik başlık öne çıkıyor:

Doların Güçlenmesi: ABD’de faiz artışı beklentilerinin yeniden güç kazanmasıyla birlikte dolar küresel ölçekte değer kazandı. Bu durum, ons altın üzerinde doğrudan bir satış baskısı oluşturdu.
Barış Görüşmeleri: Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin gelen çelişkili açıklamaları ve bölgedeki diplomatik trafiği yakından izleyerek risk iştahını dengeliyor.

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 3

24 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 4

Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada ve kuyumcularda geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 5

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.059,40 Dolar

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 6

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.080,94 TL

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 7

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.105,00 TL

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 8

Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.167,00 TL

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 9

Tam Altın Satış Fiyatı: 40.716,72 TL

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 10

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.235,00 TL

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 11

Gremse Altın Satış Fiyatı: 102.104,05 TL

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Altın fiyatlarında iki haftanın en düşük seviyesi! 24 Haziran Gram ve Çeyrek altın ne kadar? - Resim: 12
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