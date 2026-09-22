Altın fiyatlarında kâr satışı! Ons geriledi, gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Eylül canlı rakamlar
Altın piyasaları yeni haftaya hafif satıcılı bir seyirle başlarken, gözler ABD'den gelecek ekonomik verilere ve jeopolitik gelişmelere çevrildi.
Cuma günü 4.400 dolar seviyesini test ederek bir haftanın en yüksek rakamını gören ons altın, kâr satışları ve dolar endeksinin 100 seviyesinde güç kazanmasıyla birlikte 4.330 - 4.350 dolar bandında işlem görüyor. Fed’in ilave faiz artırımlarına dair beklentilerin sürmesi ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlilik altının yukarı yönlü ivmesini kısmen sınırlıyor. Jeopolitik cephede ise ABD-İran arasında olası diplomasi sinyalleri ve Suudi petrol ihracatının toparlanması takip edilirken, Husilerin bölgedeki risk unsurlarını canlı tutması güvenli liman talebini zayıf da olsa desteklemeye devam ediyor. Yurt içinde ise gram altın serbest piyasada 6.816 TL seviyelerinde dengeleniyor.
22 EYLÜL 2026 GÜNCEL CANLI ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Piyasalara yansıyan güncel rakamlar şu şekildedir:
Gram Altın: Alış 6.816,82 TL | Satış 6.817,68 TL (Serbest piyasa satış: 6.816,07 TL)
Çeyrek Altın: Alış 11.025,00 TL | Satış 11.126,00 TL (Güncel satış: 11.123,00 TL)
Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.239,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 44.157,08 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.947,00 TL | Satış 44.335,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 110.731,34 TL
Ons Altın: Alış 4.336,57 Dolar | Satış 4.342,34 Dolar
Kapalıçarşı Altın Fiyatı: Alış 6.719,00 TL | Satış 6.808,00 TL