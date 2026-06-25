Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve birikimlerini bu yönde değerlendiren yatırımcılar, yeni işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 1

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki küresel beklentiler ve dolar endeksinde yaşanan tırmanış, değerli metali baskı altında bırakmayı sürdürüyor. Yaşanan bu makroekonomik gelişmeler sonucunda altın fiyatları, kasım ayının ilk haftasından bu yana kaydedilen en düşük seviyelere kadar geriledi.

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 2

25 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada ve kuyumcularda işlem gören güncel altın satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 3

Gram Altın: 5.954,95 TL

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın: 9.925,00 TL

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın: 19.826,00 TL

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 6

Tam Altın: 39.855,22 TL

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 39.532,00 TL

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 8

Gremse Altın: 99.943,69 TL

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 9

Ons Altın: 3.996,59 Dolar

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 10

KÜRESEL BASKI ALTINI DİPLERE ÇEKTİ

İç ve dış piyasada dengeleri değiştiren ons altın, güne 3.996 dolar seviyelerinden başlayarak son ayların en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. 

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 11

Küresel enflasyon endişeleri ve sıkı para politikası mesajları doları güçlendirirken, uluslararası yatırımcıların güvenli liman altından kısmen uzaklaşması fiyatlardaki geri çekilmeyi tetikledi. Yurt içinde ise dolar kurunun seyri ve onstaki bu zayıflama, gram altının 5.954 TL bandında dengelenmesine neden oldu.

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Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları - Resim: 12
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Altın gram altın