Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları

Küresel enflasyon endişeleri ve sıkı para politikası mesajları doları güçlendirirken, uluslararası yatırımcıların güvenli liman altından kısmen uzaklaşması fiyatlardaki geri çekilmeyi tetikledi. Yurt içinde ise dolar kurunun seyri ve onstaki bu zayıflama, gram altının 5.954 TL bandında dengelenmesine neden oldu.