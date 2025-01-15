Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Serbest piyasada gram altın 3.055,02 TL’den, çeyrek altın ise 5.032,00 TL’den işlem görüyor. İşte detaylar…
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Yatırımcılar, haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Serbest piyasada sabah saatlerinde gram altın 3.055,02 TL’den, çeyrek altın ise 5.032,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Gazete Duvar’a göre, altın fiyatlarının yönü, bugün açıklanacak ABD enflasyon verileriyle netleşebilir.
15 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.054,61
Satış 3.055,02
15 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.987,00
Satış 5.032,00
15 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.973,00
Satış 10.064,00
15 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.885,00
Satış 20.045,00
15 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.675,69
Satış 2.676,21