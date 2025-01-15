Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Serbest piyasada gram altın 3.055,02 TL’den, çeyrek altın ise 5.032,00 TL’den işlem görüyor. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar? - Resim: 1

Yatırımcılar, haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Serbest piyasada sabah saatlerinde gram altın 3.055,02 TL’den, çeyrek altın ise 5.032,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar? - Resim: 2

Gazete Duvar’a göre, altın fiyatlarının yönü, bugün açıklanacak ABD enflasyon verileriyle netleşebilir.

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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar? - Resim: 3

15 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.054,61

Satış 3.055,02

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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar? - Resim: 4

15 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.987,00

Satış 5.032,00

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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar? - Resim: 5

15 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.973,00

Satış 10.064,00

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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar? - Resim: 6

15 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.885,00

Satış 20.045,00

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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram ve çeyrek altın ne kadar? - Resim: 7

15 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.675,69

Satış 2.676,21

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Altın çeyrek Gram