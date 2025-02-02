Altın fiyatlarında kritik uyarı: İslam Memiş’ten ‘Pazartesi’ alarmı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki hızlı yükseliş sonrası yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Pazartesi günü için dikkat çeken tahminler paylaşan Memiş, elinde Türk Lirası olanları uyardı.
İslam Memiş, geride kalan haftada küresel piyasaların yoğun bir süreçten geçtiğini belirterek, yeni haftanın da hareketli olacağını söyledi. Enflasyon verileri, enflasyon raporu ve küresel ekonomik gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Memiş, Amerikan Merkez Bankası (FED) faizlerde değişikliğe gitmezken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlattı. Altın ve gümüşte yaşanan hızlı yükselişin nedenlerini de detaylı bir şekilde ele alacağını belirtti.
Ons altının 2008 dolar seviyesinden kapanış yaptığını belirten Memiş, kritik seviye olarak gördüğü 2720 doların üzerinde fiyatların pahalı olacağını ifade etti. "2720 dolar seviyesinin üzerinde altın almak için doğru zaman değil," diyen Memiş, şu anda altın almak yerine piyasaları izlemeye devam ettiğini ve yatırımcıları soğukkanlı olmaya çağırdı.
Memiş, altın almak isteyen yatırımcılara da uyarıda bulunarak, “Panik yaparak altın almanız riskli olabilir. Kısa vadeli dalgalanmalara aldanmayın,” şeklinde konuştu.
Özellikle Türk Lirası ile yatırım yapanlar için de uyarılar yapan Memiş, cebinde TL bulunanların aceleyle altın almamaları gerektiğini, bunun yerine sabırlı olmalarının daha doğru olacağını vurguladı.
“Eğer altın almak için doğru zaman olmadığını düşünüyorsanız, elinizdeki altını satmayın, muhafaza edin,” diyen Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.
Memiş, geçtiğimiz Aralık ayında ons altının 2.790 dolar seviyesinden 2.580 dolara kadar gerileyerek 210 dolar düşüş yaşadığını ve birçok yatırımcının panikle hareket ettiğini belirtti. Bu düşüşü hatırlatan Memiş, insanların geçmişteki fiyat değişimlerini unutarak, bugün aynı hatayı yapmamalarını istedi.
Aynı zamanda gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalara da değinen Memiş, Kasım ayında gram altının 3.190 TL seviyesine çıktığını, ancak ardından 2.950 TL'ye kadar gerilediğini belirtti. Bu düşüşün yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu ancak bazı yatırımcıların paniğe kapılarak altınlarını satmayı tercih ettiğini ifade etti.
Yılın ilerleyen dönemlerinde, özellikle Temmuz ayına kadar altının 3.500-3.700 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini öngören Memiş, yılın ikinci yarısında ise 4.000-4.500 dolar aralığını beklediğini ifade etti. Ancak altın almak isteyenlerin bu seviyelere ulaşmadan önce fiyatlarda gerilemeler yaşanabileceğini unutmamaları gerektiğini belirtti.