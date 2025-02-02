Altın fiyatlarında kritik uyarı: İslam Memiş’ten ‘Pazartesi’ alarmı!

Aynı zamanda gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalara da değinen Memiş, Kasım ayında gram altının 3.190 TL seviyesine çıktığını, ancak ardından 2.950 TL'ye kadar gerilediğini belirtti. Bu düşüşün yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu ancak bazı yatırımcıların paniğe kapılarak altınlarını satmayı tercih ettiğini ifade etti.