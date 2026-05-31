Altın fiyatlarında pazar bombası! 31 Mayıs gram, çeyrek Ve Cumhuriyet altını bugün Kaç TL oldu?
İç ve dış piyasalarda yaşanan makroekonomik hareketlilik, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki değişimlerin ardından altın fiyatları tarihi zirvelerindeki yerini koruyor.
Haftanın son gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar, güne başlarken arama motorlarında "Gram altın bugün kaç lira?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yoğun şekilde yanıt arıyor.
Serbest piyasada ve kapalı çarşıda 31 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ons altın satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
31 Mayıs 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları
Gram Altın
6.687,66 TL
Çeyrek Altın
11.138,00 TL
Yarım Altın
22.255,00 TL
Tam Altın
43.757,00 TL
Cumhuriyet Altını
44.402,00 TL
Gremse Altın
109.728,05 TL
Ons Altın (Global)
4.540,06 Dolar