Altın fiyatlarında pazar sabahı son durum ne? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira oldu?
Altın alım satımı yapmayı düşünenler ve mevcut yatırımlarını takip edenler, 26 Ekim 2025 Pazar sabahına güncel fiyatları araştırarak başladı. Peki, haftanın son gününde çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın kaç liradan işlem görüyor? İşte merak edilen güncel rakamlar...
Hem iç piyasaları hem de dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki anlık değişimler, vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.
Özellikle altın yatırımcıları ve altın alım satımı yapacak olanlar, piyasalardaki son durumu yakından izliyor.
Bu nedenle, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren internet üzerinde ve diğer kaynaklarda “Gram altın fiyatı bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?”, “Ons altın fiyatı ne durumda?” gibi sorularla güncel fiyat araştırmaları yapıyor.
İşte 26 Ekim 2025 Pazar gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatlarını gösteren tablo…
Gram altın satış fiyatı: 5.545,35 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.683,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.355,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.556,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 96.563,54 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.112,61 dolar