Altın fiyatlarında rekor düşüş: Resmen çakıldı

ABD'nin enflasyon verileri dün açıklandı. Bu verilerin ardından altın, ABD başkanlık yarışında Donald Trump’ın önde olduğu dönemde rekor kırarken, şimdi ise ciddi bir düşüş yaşadı ve son 8 haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi.

ALTINDA DÜŞÜŞ ARTIYOR

Trump'ın seçim zaferi sonrası kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüşün arttığı aktarıldı.

Dünya Altın Konseyi analistleri ise ABD seçimlerinin Trump’ın zaferiyle sona ermesinin ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüşün “geçici bir hareket” olduğu değerlendirmesinde bulunsa da altın fiyatlarının son 8 haftanın en düşük seviyesine dayandığını ifade etti.

Altın fiyatlarındaki son durum şöyle:

Ons altın 2 bin 553 TL

Gram altın 2 bin 821 TL

Çeyrek altın 4 bin 932 TL

Cumhuriyet altını 20 bin 272 TL

Gümüş 33,13 TL