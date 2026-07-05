Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu?
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik makroekonomik beklentiler ve jeopolitik risklerin ons fiyatını yukarı yönlü desteklemesiyle birlikte, iç piyasada altın fiyatları rekor seviyelerdeki güçlü duruşunu koruyor.
Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü ivme, gram ve çelik altın fiyatlarının yeni zirve seviyelerinde dengelenmesine neden oldu. Haftalık kapanışın ardından yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasadaki güncel rakamları yakından takip ediyor.
SERBEST PİYASA ANLIK ALTIN SATIŞ FİYATLARI
5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada ve kuyumcularda geçerli olan güncel altın satış fiyatları şu şekildedir:
Gram Altın: 6.277,78 TL
Çeyrek Altın: 10.348,00 TL
Yarım Altın: 20.652,00 TL
Tam Altın: 41.093,47 TL
Cumhuriyet Altını: 41.172,00 TL
Gremse Altın: 103.048,80 TL
Ons Altın: 4.171,45 Dolar
UZMANLARDAN YATIRIMCILARA KRİTİK ALIM-SATIM UYARISI
Piyasa analistleri, ons altının küresel bazda 4.170 dolar sınırının üzerinde kalıcı olmasının orta ve uzun vadede gram altını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.
Kritik Not: Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle serbest piyasadaki kuyumcu fiyatları ile bankaların dijital makas aralıklarında farklılıklar görülebilir. Yatırımcıların işlem yapmadan önce fiziki piyasa fiyatları ile banka kurlarını karşılaştırmaları önerilir.