Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü ivme, gram ve çelik altın fiyatlarının yeni zirve seviyelerinde dengelenmesine neden oldu. Haftalık kapanışın ardından yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasadaki güncel rakamları yakından takip ediyor.