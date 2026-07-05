Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik makroekonomik beklentiler ve jeopolitik risklerin ons fiyatını yukarı yönlü desteklemesiyle birlikte, iç piyasada altın fiyatları rekor seviyelerdeki güçlü duruşunu koruyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 1

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü ivme, gram ve çelik altın fiyatlarının yeni zirve seviyelerinde dengelenmesine neden oldu. Haftalık kapanışın ardından yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasadaki güncel rakamları yakından takip ediyor.

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 2

SERBEST PİYASA ANLIK ALTIN SATIŞ FİYATLARI
5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada ve kuyumcularda geçerli olan güncel altın satış fiyatları şu şekildedir:

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 3

Gram Altın: 6.277,78 TL

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 4

Çeyrek Altın: 10.348,00 TL

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 5

Yarım Altın: 20.652,00 TL

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 6

Tam Altın: 41.093,47 TL

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 41.172,00 TL

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 8

Gremse Altın: 103.048,80 TL

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 9

Ons Altın: 4.171,45 Dolar

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 10

UZMANLARDAN YATIRIMCILARA KRİTİK ALIM-SATIM UYARISI

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 11

Piyasa analistleri, ons altının küresel bazda 4.170 dolar sınırının üzerinde kalıcı olmasının orta ve uzun vadede gram altını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

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Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 12

Kritik Not: Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle serbest piyasadaki kuyumcu fiyatları ile bankaların dijital makas aralıklarında farklılıklar görülebilir. Yatırımcıların işlem yapmadan önce fiziki piyasa fiyatları ile banka kurlarını karşılaştırmaları önerilir.

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