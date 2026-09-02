Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve tırmanan jeopolitik risklerin gölgesinde değerli metallerde geri çekilme yaşanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 1

ABD ile İran arasındaki gerilimin artması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, altın tarafında sürpriz satış baskısı hakim oldu. 

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 2

Son dönemde kırdığı rekorlarla dikkat çeken altın, 2 Eylül Çarşamba gününe sert düşüşle başlayarak son 3 haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 3

2 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 4

Gram Altın

Alış: 6.677,48 TL
Satış: 6.678,45 TL

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 5

Çeyrek Altın

Alış: 10.720,00 TL
Satış: 10.852,00 TL

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 6

Yarım Altın

Alış: 21.472,00 TL
Satış: 21.704,00 TL

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 7

Tam Altın

Alış: 42.647,00 TL
Satış: 43.282,00 TL

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 8

22 Ayar Bilezik

Alış: 6.000,92 TL
Satış: 6.231,55 TL

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Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar - Resim: 9
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