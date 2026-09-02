Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: İşte 2 Eylül canlı rakamlar
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve tırmanan jeopolitik risklerin gölgesinde değerli metallerde geri çekilme yaşanıyor.
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ABD ile İran arasındaki gerilimin artması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, altın tarafında sürpriz satış baskısı hakim oldu.
Son dönemde kırdığı rekorlarla dikkat çeken altın, 2 Eylül Çarşamba gününe sert düşüşle başlayarak son 3 haftanın en düşük seviyelerine geriledi.
2 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 6.677,48 TL
Satış: 6.678,45 TL
Çeyrek Altın
Alış: 10.720,00 TL
Satış: 10.852,00 TL
Yarım Altın
Alış: 21.472,00 TL
Satış: 21.704,00 TL
Tam Altın
Alış: 42.647,00 TL
Satış: 43.282,00 TL
22 Ayar Bilezik
Alış: 6.000,92 TL
Satış: 6.231,55 TL
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