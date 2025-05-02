Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son iki haftadır düşüş eğiliminde. Haftaya tepki alımlarıyla yükselişle başlayan altın, buna rağmen değer kaybını telafi edemedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Gram altın, iki haftalık süreçte 4.500 TL seviyelerinden 4.000 TL bandına geriledi. 

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 2

Bu düşüşte, küresel ticaret savaşı endişelerinin azalması ve teknoloji şirketlerinin risk iştahını artırması etkili oldu.

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 3

ONS altın bu hafta yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken, gram altında yaşanan kayıp yüzde 2,5’i aştı.

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Güncel altın fiyatları şöyle:

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Gram altın: 4.032 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Çeyrek altın: 6.675 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Yarım altın: 13.351 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını: 26.868 TL
ONS altın: 3.251 Dolar

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