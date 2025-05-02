Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları son iki haftadır düşüş eğiliminde. Haftaya tepki alımlarıyla yükselişle başlayan altın, buna rağmen değer kaybını telafi edemedi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Gram altın, iki haftalık süreçte 4.500 TL seviyelerinden 4.000 TL bandına geriledi.
Bu düşüşte, küresel ticaret savaşı endişelerinin azalması ve teknoloji şirketlerinin risk iştahını artırması etkili oldu.
ONS altın bu hafta yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken, gram altında yaşanan kayıp yüzde 2,5’i aştı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 4.032 TL
Çeyrek altın: 6.675 TL
Yarım altın: 13.351 TL
Cumhuriyet altını: 26.868 TL
ONS altın: 3.251 Dolar