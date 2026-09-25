Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar?

Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle gerileyen altın fiyatlarında haftalık kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ons altın 4.270 dolar seviyesine gerilerken, iç piyasada gram altın 6.726 TL bandından güne başladı

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 1

Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle gerileyen altın fiyatlarında haftalık kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ons altın 4.270 dolar seviyesine gerilerken, iç piyasada gram altın 6.726 TL bandından güne başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel satış rakamlarını yakından takip ediyor.

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 2

25 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 3

Piyasalara yansıyan en güncel satış rakamları şu şekildedir:

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 4

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.726,30 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 5

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.726,30 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 6

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.005,00 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 7

Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.003,00 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 8

Tam Altın Satış Fiyatı: 43.629,98 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 9

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.879,00 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 10

Gremse Altın Satış Fiyatı: 109.409,52 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 11

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.270,18 Dolar

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Altın gram altın