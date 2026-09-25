Altın fiyatlarında sert düşüş! Haftalık kayıp %2'yi aştı: 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle gerileyen altın fiyatlarında haftalık kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ons altın 4.270 dolar seviyesine gerilerken, iç piyasada gram altın 6.726 TL bandından güne başladı
Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle gerileyen altın fiyatlarında haftalık kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ons altın 4.270 dolar seviyesine gerilerken, iç piyasada gram altın 6.726 TL bandından güne başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel satış rakamlarını yakından takip ediyor.
25 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Piyasalara yansıyan en güncel satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.726,30 TL
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.726,30 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.005,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.003,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 43.629,98 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.879,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 109.409,52 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.270,18 Dolar