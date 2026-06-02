Altın fiyatlarında şok rekor! Altın fiyatları uçuşa geçti
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep artışı, altın fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde tarihi bir zirveye taşıdı. Serbest piyasadan gelen son verilere göre gram altın 6 bin 800 TL seviyesini aşarak rekor kırarken, çeyrek altın ise 11 bin TL sınırına kadar dayandı.
Finans analistleri ve altın piyasası uzmanları, önümüzdeki günlerde makroekonomik verilere ve piyasaların genel seyrine bağlı olarak altın fiyatlarındaki dalgalanmaların ve yukarı yönlü hareketliliğin sürebileceğini belirtiyor.
İşte serbest piyasada anlık olarak işlem gören tüm altın türlerinin kuruşu kuruşuna güncel alış ve satış fiyat listesi:
Gram Altın: Alış fiyatı 6.645,03 TL seviyesindeyken, satış fiyatı rekor kırarak 6.803,48 TL'ye yükseldi.
Has Altın: Alış 6.678,42 TL, satış ise 6.783,13 TL olarak işlem görüyor.
Ons Altın ($): Uluslararası piyasalarda ons altın alış fiyatı 4.522,8 dolar, satış fiyatı ise 4.523,4 dolar bandında seyrediyor.
22 Ayar Altın: Alış fiyatı 6.075,36 TL olurken, satış fiyatı 6.423,98 TL olarak kayıtlara geçti.
Yeni Çeyrek Altın: Alış fiyatı 10.886 TL, satış fiyatı ise 11 bin barajını aşarak 11.095 TL oldu.
Eski Çeyrek Altın: Alış 10.772 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı 10.994 TL'ye ulaştı.
Yeni Yarım Altın: Alış fiyatı 21.772 TL, satış fiyatı 22.170 TL olarak güncellendi.
Eski Yarım Altın: Alış fiyatı 21.371 TL olurken, piyasadaki satış fiyatı 21.818 TL olarak belirlendi.
Yeni Tam Altın: Alış 43.430 TL'den işlem görürken, sarraflardaki satış fiyatı 44.232 TL seviyesine fırladı.
Yatırımcıların gözü kulağı şu sıralar uzmanların yapacağı yeni teknik analizlerdeyken, kuyumcularda ve serbest piyasada hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.