Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü! İşte 18 Mayıs güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen alımlarla birlikte hafif bir yükseliş grafiği çiziyor.
Küresel piyasalarda altın yatırımcıları, güvenli liman arayışını tetikleyen İran ile ABD arasındaki askeri ve diplomatik gerilimi yakından izlemeye devam ediyor. Analistler, iki ülke arasındaki restleşmelerin ve karşılıklı açıklamaların jeopolitik risk algısını yüksek tuttuğunu, bunun da önümüzdeki günlerde altın fiyatlarındaki yön arayışında belirleyici olacağını ifade ediyor.
💰 18 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: 6.646 TL
Çeyrek Altın: 10.858 TL
Yarım Altın: 21.716 TL
Cumhuriyet Altını: 44.191 TL
ONS Altın: 4.545 Dolar
Piyasa verilerine göre gram altın, son 1 ayda yüzde 4,53 değer kaybederken, son 3 aylık dönemdeki toplam kaybı ise yüzde 5'e ulaştı.