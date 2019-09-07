Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Yatırım yapmak isteyen, düğünde altın takacaklar ya da altın bozduracak vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Altında son dönemlerde yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar gram altına yöneldi. Çeyrek altında fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradı. Yurttaşlar, fiyatların düşmesinin zor olduğu görüşünde
EKONOMİ 07.09.2019, 12:50
Vatandaşlar internet üzerinden çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyor.
Birikimlerini altına yatırmak isteyen vatandaşlar, fiyatlarda düşüş bekliyor fakat çeyrek altın fiyatında yükseliş mevcut.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum belli oldu.
Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
SPOT ALTIN TL/GR
Alış: 276,68 (TL)
Satış: 276,75 (TL)
ÇEYREK ALTIN
Alış: 443,31 (TL)
Satış: 453,35 (TL)
25°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0