Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Vatandaşlar internet üzerinden çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyor.

Birikimlerini altına yatırmak isteyen vatandaşlar, fiyatlarda düşüş bekliyor fakat çeyrek altın fiyatında yükseliş mevcut.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum belli oldu.

Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN TL/GR

Alış: 276,68 (TL)

Satış: 276,75 (TL)

ÇEYREK ALTIN

Alış: 443,31 (TL)

Satış: 453,35 (TL)