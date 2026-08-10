Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 10 Ağustos 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 1

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 2

Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 3

Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için güncel satış fiyatları şu şekilde:

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.633,65 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.862,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 21.710,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 43.377,74 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.272,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 108.777,01 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 10 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.328,35 Dolar

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