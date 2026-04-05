Altın fiyatlarında son durum

5 Nisan 2026: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, yükselecek mi, düşecek mi?

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik savaş söylemlerini sertleştirmesi ve Fed’in faiz kararına ilişkin belirsizlikler, altın piyasasındaki yükseliş grafiğini durdurdu.

Hafta başından bu yana rekor tazeleyen altın, yeni güne yatay bir seyirle başladı.

Yatırımcılar normal şartlarda "güvenli liman" olarak gördükleri altına yönelirken, Fed’in faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimali bu yükselişi baskıladı.

Ons altın, sabah saatlerinde 4677 dolar seviyesinde işlem görerek yerinde saydı.

5 Nisan 2026: Güncel Altın Fiyatları

İç piyasada altın fiyatları, jeopolitik gerilimin gölgesinde şu rakamlarla işlem görüyor:

Gram Altın: Alış 6.703 TL — Satış 6.704 TL

Çeyrek Altın: Alış 11.216 TL — Satış 11.555 TL

Yarım Altın: Alış 22.433 TL — Satış 23.007 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 44.526 TL — Satış 45.809 TL

