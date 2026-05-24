Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu?
İç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın ve döviz kurundaki anlık değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ile altın alım-satımı yapacak vatandaşların odağında kalmaya devam ediyor.
Haftanın son gününde de vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor.
Piyasaların nabzını tutanlar için 24 Mayıs 2026 Pazar gününün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Güncel Altın Satış Fiyatları Tablosu:
Gram Altın: 6.630,838 TL
Çeyrek Altın: 10.893,00 TL
Yarım Altın: 21.779,00 TL
Tam Altın: 43.360,50 TL
Cumhuriyet Altını: 43.419,00 TL
Gremse Altın: 108.733,76 TL
Ons Altın: 4.509,09 Dolar