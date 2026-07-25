Altın fiyatlarında son durum: 25 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 25 Temmuz 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
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İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.
Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.
Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için güncel satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 6.140,2790 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.039,3600 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.078,710 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.034,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.448,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.393,5600 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.032,44 dolar