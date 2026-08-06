Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 6 Ağustos 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 1

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 2

Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 3

Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için güncel satış fiyatları şu şekilde:

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.522,03 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.610,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 21.201,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 41.683,93 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.260,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 104.529,49 TL

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Altın fiyatlarında son durum: 6 Ağustos gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.266,01 dolar

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