Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü altın piyasasına çevrildi. Güncel altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
Haftanın son işlem gününde gözler altın fiyatlarına çevrildi. Küresel gelişmeler ve iç piyasadaki talep, fiyatları nasıl etkiledi? 📈
Gram altın satış fiyatı:
6.945,51 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:
11.617,00 TL
Yarım altın satış fiyatı:
23.233,00 TL
Tam altın satış fiyatı:
46.195,63 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:
46.289,00 TL
Gremse altın satış fiyatı:
115.843,35 TL
Ons altın satış fiyatı:
4.982,39 dolar