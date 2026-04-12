Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 11 Nisan 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında, 12 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla geçerli olan resmi alış ve satış rakamları açıklandı. Hafta sonu olması sebebiyle hareketliliğin sürdüğü piyasalarda; gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güncellenmiş verilerle listelendi.
Piyasalarda bugün itibarıyla işlem gören altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış 6.811,84 TL, Satış 6.812,73 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.994,46 TL, Satış 11.252,14 TL
Yarım Altın: Alış 21.920,21 TL, Satış 22.504,29 TL
Tam Altın: Alış 45.008,00 TL, Satış 45.623,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.748,95
SATIŞ: $4.749,57