Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
19 Nisan Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek ve ons altın başta olmak üzere piyasadaki tüm altın ürünlerinin satış rakamları saptandı.
Altın fiyatlarının küresel ölçekteki temel belirleyicisi olan ons altın, 4.830,31 dolar seviyesinde seyrediyor
Uluslararası ekonomi politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle şekillenen ons fiyatı, iç piyasadaki altın maliyetleri üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor
Vatandaşlar ve yatırımcılar, hem döviz kurlarındaki oynamaları hem de ons altın verilerini baz alarak piyasadaki değişimleri izlemeyi sürdürüyor
Yatırımcıların yakından takip ettiği iç piyasa verilerine göre, 19 Nisan sabahı itibarıyla altın ürünlerinin satış fiyatları netleşti
Gram altın 6.966,26 TL
Çeyrek altın 11.470,00 TL
Yarım altın 23.009,00 TL’den alıcı buluyor.
Tam altın 45.325,24 TL
Cumhuriyet altını 45.739,00 TL
Gremse altın 113.660,69 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.